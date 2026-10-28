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La representante electa Mary Peltola, demócrata por Alaska, posa para un retrato en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, el 12 de septiembre de 2022. (Amanda Andrade-Rhoades / AP)
La representante electa Mary Peltola, demócrata por Alaska, posa para un retrato en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, el 12 de septiembre de 2022. (Amanda Andrade-Rhoades / AP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles que se impida a la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, participar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, al acusarla de fraude a raíz de una información publicada por The New York Times sobre una supuesta maniobra electoral orquestada por su equipo de campaña.

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