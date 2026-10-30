icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Rock Hill Sports & Event Center, en Rock Hill, Carolina del Sur, el 29 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Rock Hill Sports & Event Center, en Rock Hill, Carolina del Sur, el 29 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, restableció dos mítines electorales en Kansas y Iowa previstos el domingo, dos días antes de las elecciones de mitad de mandato, después de haber cancelado abruptamente ambas apariciones, informó a la AFP el viernes una fuente del Partido Republicano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?