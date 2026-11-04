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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D.C., el 4 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D.C., el 4 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

La ciudad de Doral, meca del exilio venezolano en Estados Unidos y bastión de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales, se tiñó anoche de azul en los comicios de medio mandato, al inclinarse por la demócrata Angie Nixon en la carrera por un escaño de Florida en el Senado.

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