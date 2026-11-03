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Resumen

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Una persona emite su voto en un centro de votación en el centro de Manhattan, el día de las elecciones, en Nueva York, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (ANDRES KUDACKI / Getty Images vía AFP)
Una persona emite su voto en un centro de votación en el centro de Manhattan, el día de las elecciones, en Nueva York, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (ANDRES KUDACKI / Getty Images vía AFP)
/ ANDRES KUDACKI
Por Agencia EFE

El 62 % de los votantes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están en contra de las acciones militares contra Irán, mientras que el 77 % de los republicanos están a favor, según una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC.

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