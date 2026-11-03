El 62 % de los votantes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están en contra de las acciones militares contra Irán, mientras que el 77 % de los republicanos están a favor, según una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC.

Este estudio muestra que el 43 % de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente, Donald Trump, quien obtiene una desaprobación del 62 %.

Además, 75 % dijo que la economía del país se encuentra en un mal estado, algo que el 65 % atribuye directamente a la gestión del presidente y el 44 % afirmó que la situación financiera es peor que hace dos años, cuando Trump regresó al poder tras el mandato de Joe Biden, mientras que solo el 18 % dice que está mejor.

La desaprobación del presidente sube en estados clave con respecto a 2018, cuando se celebraron elecciones intermedias durante el primer mandato: asciende 13 puntos en Georgia; seis puntos en Míchigan; 10 puntos en Ohio y ocho en Texas.

En esta cita electoral, el porcentaje de latinos que se identifican como demócratas aumentó al 43 %, frente al 39 % que este estudio reflejó en 2024.

Las opiniones desfavorables se extienden a las dos formaciones políticas principales con el 54 % de los votantes expresando una opinión desfavorable de Partido Demócrata y un 59 % contra el Partido Republicano.

Entre los temas más importantes para los electores se encuentran en el precio de la gasolina y el diésel (el 87 % están algo o muy preocupado), el de los alimentos y productos básicos (el 88 %), los servicios públicos (el 86%) y la atención médica (el 85 %).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó el lunes 2 de noviembre, por última vez, movilizar a sus seguidores antes de las elecciones legislativas del martes, que consideró las más importantes «de nuestra vida», en momentos en que las encuestas pronostican una victoria de la oposición demócrata. (AFP)

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