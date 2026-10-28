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Resumen

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Un hombre emite su voto en el primer día de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Nueva York, el 24 de octubre de 2026. (Ryan MURPHY / AFP)
Un hombre emite su voto en el primer día de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Nueva York, el 24 de octubre de 2026. (Ryan MURPHY / AFP)
/ RYAN MURPHY
Por Agencia EFE

Los votantes inscritos como demócratas mantienen una ventaja en los registros del voto anticipado en los territorios con censos partidistas, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, a menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre que decidirán el control del Congreso.

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