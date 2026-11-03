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Resumen

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El senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, hace campaña a la vera de una carretera el día de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
El senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, hace campaña a la vera de una carretera el día de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

A pocas horas del cierre de las urnas en las elecciones legislativas en Estados Unidos, el senador republicano por Alaska Dan Sullivan denunció el martes un supuesto “fraude electoral” de los demócratas, que presentó un candidato con su mismo nombre.

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