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Resumen

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El gobernador Ron DeSantis habla con los medios de comunicación tras un accidente aéreo ocurrido en Greenacres, Florida, el 1 de noviembre de 2026. (Saul MARTINEZ / Getty Images vía AFP)
El gobernador Ron DeSantis habla con los medios de comunicación tras un accidente aéreo ocurrido en Greenacres, Florida, el 1 de noviembre de 2026. (Saul MARTINEZ / Getty Images vía AFP)
/ SAUL MARTINEZ
Por Agencia EFE

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, calificó este miércoles la derrota de su partido en las elecciones de medio mandato como “un evento cercano a la extinción” y la comparó con el impacto de un “meteorito”, tras la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso y de varios estados clave.

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