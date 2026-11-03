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Resumen

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Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, se dirige a los asistentes durante una actividad de contacto con los votantes en Wichita, Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Jim Vondruska / Getty Images vía AFP)
Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, se dirige a los asistentes durante una actividad de contacto con los votantes en Wichita, Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Jim Vondruska / Getty Images vía AFP)
/ JIM VONDRUSKA
Por Agencia EFE

Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos, según proyecciones de CNN, AP y NBC, el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

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