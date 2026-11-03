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Resumen

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hablando durante una rueda de prensa en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de mayo de 2026. (Kena Betancur / EFE)
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hablando durante una rueda de prensa en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de mayo de 2026. (Kena Betancur / EFE)
/ KENA BETANCUR
Por Agencia EFE

La demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS.

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