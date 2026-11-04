icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre vota en un centro electoral en Sacramento, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Omar Alonso / EFE)
Un hombre vota en un centro electoral en Sacramento, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Omar Alonso / EFE)
/ Omar Alonso
Por Agencia EFE

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles que las deportaciones de migrantes continuarán, un día después de la contundente derrota electoral del Partido Republicano, que sufrió importantes retrocesos en unos comicios marcados por el descontento con la gestión del presidente Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?