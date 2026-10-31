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Resumen

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Electores llegan a su llegada a un centro de votación para ejercer el voto anticipado en las elecciones de mitad de mandato, en Overland Park, Kansas, el 28 de octubre de 2026. (Austin Johnson / AFP)
Electores llegan a su llegada a un centro de votación para ejercer el voto anticipado en las elecciones de mitad de mandato, en Overland Park, Kansas, el 28 de octubre de 2026. (Austin Johnson / AFP)
/ AUSTIN JOHNSON
Por Agencia EFE

Organizaciones religiosas de Estados Unidos están movilizando a sus fieles para que voten por candidatos conservadores en las elecciones del próximo martes, en las que el Partido Republicano se juega mantener el control de ambas cámaras del Congreso.

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