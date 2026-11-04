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Resumen

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La congresista republicana María Elvira Salazar habla frente a sus simpatizantes, en Miami, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Alberto Boal / EFE)
La congresista republicana María Elvira Salazar habla frente a sus simpatizantes, en Miami, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Por Agencia EFE

La contienda electoral por el distrito 27 de Florida entre la congresista republicana María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez se decidirá tras un nuevo recuento de votos debido a la ajustada diferencia entre ambos candidatos, informó este miércoles la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

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