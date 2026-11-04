La contienda electoral por el distrito 27 de Florida entre la congresista republicana María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez se decidirá tras un nuevo recuento de votos debido a la ajustada diferencia entre ambos candidatos, informó este miércoles la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

La diferencia de votos “se sitúa actualmente en un 0,46 %. Este margen está dentro del umbral del 0,50 % establecido por Florida para activar un recuento automático de votos mediante máquinas”, indicó en una rueda de prensa la funcionaria, Alina García.

“Si el margen es del 0,25 % o menos se requiere un recuento manual. Todavía quedan boletas por revisar antes de que concluya el proceso, especialmente 202 boletas de voto por correo”, agregó García, tras aclarar que un nuevo recuento no comenzaría antes del sábado.

La elección entre Salazar y Rodríguez, ambos periodistas de origen cubano, era uno de los mayores focos de interés en Florida.

La republicana busca su cuarto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes, mientras que para Rodríguez supondría su salto a la política.

Salazar, una fiel aliada del presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció en septiembre del mandatario con un anuncio en el que le dijo que algunas de sus medidas migratorias habían ido demasiado lejos y que los hispanos que votaron por él se sentían traicionados.

Trump respondió entonces que seguía apoyando su reelección, aunque apuntó que ella no era tan firme como él en materia fronteriza, y el viernes pasado le dio en su red social, Truth Social, su “respaldo completo y total”.

Rodríguez, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la política migratoria de Trump.

Dada la estrecha diferencia en el recuento, ninguno de los dos candidatos pudo celebrar anoche la victoria, aunque el optimismo predominaba en el evento que Salazar organizó junto con sus seguidores en Key Biscayne, mientras que en el acto de Rodríguez imperaba la cautela.

Salazar ganó este distrito en 2024 con el 60,4 % de los votos. El distrito 27 abarca parte del condado de Miami-Dade, incluida la ciudad de Miami, donde casi tres de cada cuatro habitantes son hispanos y en la que Trump se impuso por unos 15 puntos en las elecciones presidenciales de ese año.

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