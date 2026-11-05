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Resumen

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El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habla durante una rueda de prensa en el Center for American Progress Action Fund (CAP) en Washington, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habla durante una rueda de prensa en el Center for American Progress Action Fund (CAP) en Washington, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
/ Lenin Nolly
Por Agencia EFE

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este jueves que si el presidente de EE.UU., Donald Trump, se dedica a vetar leyes que salgan del próximo Congreso, tal y como ya ha adelantado que hará, la catástrofe electoral para los republicanos crecerá en 2028.

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