icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador demócrata Mark Warner ha conseguido la reelección en Virginia, según la proyección de Associated Press (AP). (EFE/Shawn Thew)
El senador demócrata Mark Warner ha conseguido la reelección en Virginia, según la proyección de Associated Press (AP). (EFE/Shawn Thew)
Por Agencia EFE

Los demócratas retuvieron este martes, en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?