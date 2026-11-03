Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los demócratas retuvieron este martes, en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.
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