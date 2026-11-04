icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas asisten al centro de votación City Hall durante las elecciones legislativas de medio mandato, en Austin, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Carlos Ramírez / EFE)
Personas asisten al centro de votación City Hall durante las elecciones legislativas de medio mandato, en Austin, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Carlos Ramírez / EFE)
Por Agencia EFE

Los latinos en Estados Unidos fueron el grupo de votantes que más se alejaron de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato después de haber apoyado de manera récord al presidente, Donald Trump, en 2024, coincidieron este miércoles agrupaciones civiles y análisis de medios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?