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Resumen

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El Capitolio de Estados Unidos se ve al amanecer durante las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El Capitolio de Estados Unidos se ve al amanecer durante las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La oposición del Partido Demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer un contrapeso a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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