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Un votante de Virginia emite su voto para las elecciones legislativas en el Centro Gubernamental Franconia en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2026. (JIM LO SCALZO / EFE)
Un votante de Virginia emite su voto para las elecciones legislativas en el Centro Gubernamental Franconia en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2026. (JIM LO SCALZO / EFE)
Por Agencia AFP

Cerca de 48 millones de estadounidenses ya habían votado este viernes de manera anticipada para los comicios del 3 de noviembre, un nuevo récord para unas elecciones legislativas de medio mandato, según cifras oficiales.

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