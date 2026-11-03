icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra en un encuentro organizado por la comunidad AAPI (estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico) en Los Ángeles, el 2 de noviembre de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra en un encuentro organizado por la comunidad AAPI (estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico) en Los Ángeles, el 2 de noviembre de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
/ ETIENNE LAURENT
Por Agencia EFE

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California, según las proyecciones de AP y NBC News.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?