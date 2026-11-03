Resumen
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El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California, según las proyecciones de AP y NBC News.
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