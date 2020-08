Todos los días de la Convención Nacional Republicana habrá un Trump hablándole a los miembros del partido. La situación es inusual, pero obedece al estilo por el que el presidente de Estados Unidos se ha hecho asiduo protagonista de las noticias más peculiares.

“El narcisismo que lo caracteriza trasciende a su persona y se proyecta en su familia –explica Norberto Barreto, especialista en historia estadounidense y profesor de la PUCP–. Además, el partido Republicano ha sido adoptado por Trump, es el partido de Trump, y los mismos miembros consideran que él es su principal arma”.

Solo así se puede entender que los hijos del mandatario tengan semejante presencia, aunque para algunos como Barreto, “no han hecho nada para merecerla”. “Incluso figura Ivanka, quien ha hecho el ridículo internacional en varias ocasiones –agrega el especialista–. Parece que la están proyectando como una futura candidata”.

Donald Trump habló en el primer día de la Convención Republicana que se realiza en Charlotte. (EFE/EPA/David T. Foster III / POOL).

No sería incorrecto pensar que la presencia de la familia Trump en la Convención, una jugada que suena a nepotismo, es un arma de doble filo. Qué duda cabe que Estados Unidos está polarizado: el actual presidente todavía cuenta con gran simpatía de los ciudadanos, pero por una diferencia todavía corta son más los que los que están molestos con él y su gestión del coronavirus.

“La familia Trump también genera rechazo de ciertos sectores –agrega Barreto–. Incluso, dentro del mismo partido, hay un grupo minoritario que está pidiendo votos para Joe Biden [su opositor en los comicios presidenciales]. Él es incapaz de generar conciliación, unidad”.

La estrategia de los republicanos, por el momento, consiste en demonizar a sus adversarios con argumentos que seguramente resuenan en los países latinoamericanos: los demócratas son los otros, aquellos de extrema izquierda que van a malograr el país. “Y la crítica se direcciona a que la Convección Demócrata ha sido muy oscura, y que ellos van a ser positivos y dar una imagen bonita de un país en donde miles mueren diariamente por el Covid-19”, anota Barreto.

LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA

La Convención Republicana inició ayer y se desarrollará hasta el jueves 27. En esos cuatro días, la presencia de los Trump es gravitante, más allá de que el actual presidente y candidato a la reelección haya decidido aparecer frente a sus votantes todos los días.

A continuación, les mostramos quienes son los familiares que acompañan al mandatario en esta reunión.

Lunes 24 - Donald Trump Jr.

Se ha dicho que es más ‘trumpista’ que el patriarca Trump, y no es una exageración: el hijo mayor del presidente es uno de los grandes defensores de su padre.

Además de atacar a Joe Biden, Donald Trump Jr. lamentó también la llegada de la pandemia del coronavirus, de la que acusó directamente al Partido Comunista chino, porque había frenado la, a su juicio, brillante gestión económica impulsada por su padre. (EFE/EPA/Chip Somodevilla).

En su discurso de ayer, en la Convención Republicana, le echó la culpa de la proliferación del coronavirus al “gobierno comunista chino”, y anotó que el presidente “rápidamente tomó medidas” y canceló los viajes que venían de ese país. “Joe Biden y sus aliados llamaron a mi padre racista y xenófobo por hacerlo. Ellos pusieron la corrección política por encima de la salud y la seguridad de los estadounidenses”, disparó.

Más adelante catalogaría a las políticas que planea introducir Biden de “extrema izquierda”, y diría que son un peligro para la recuperación económica.

Donald Trump Jr. pasó su infancia en Checoslovaquia cazando con su abuelo; más tarde, ya en su país, fue arrestado por estar borracho. Actualmente, tiene cinco hijos (con su primera esposa, Vanessa Haydon) y se le recuerda haberse reunido con una abogada rusa vinculada al Kremlin.

¿Qué tan polémico es el primogénito de Donald Trump? A sus 42 años, se ha hecho popular (y querido por cierta parte del país que gusta de la tenencia de armas) por tratar de eliminar las restricciones sobre los silenciadores. También ha sido uno de los interesados en recaudar fondos para construir el muro que separaría EE.UU. de México.

Martes 25 - Melania Trump

Exmodelo, diseñadora y empresaria. Nació en 1970 en la antigua Yugoslavia (ahora Eslovenia) en el seno de un matrimonio sin apuros económicos. Fueron las fotografías y las pasarelas las que la llevarían a Nueva York, ciudad en la que conoció a Donald Trump. Era 1998 y el actual mandatario tenía una relación, pero aun así hicieron “click”. Finalmente, se casarían en el 2005 y, tiempo después, daría a luz a Barren Trump.

Melania Trump, la esposa del mandatario, es muy querida por los republicanos. En algunos congresos ha sido ovacionada por los asistentes. (Foto: AFP)

La ahora primera dama causa tal atracción en el público que hay una corresponsal en la Casa Blanca dedicada a cubrir información sobre ella. Esa reportera es Kate Bennett, quien luego de un arduo trabajo de seguimiento, publicó el libro “Free, Melania: The Unauthorized Biography”. “No entiendo eso de ‘liberen a Melania’. ¿Por qué no sería yo feliz aquí?”, dijo Melania sobre la publicación.

Bennett, según anota “El País”, ha escrito que no se debe menospreciar a Melina, que su influencia sobre Trump es poderosa, aunque sus conversaciones suelen derivar en “frecuentes y tercas discusiones”. Además, que ella fue una de las más interesadas en que su esposo se convirtiera en presidente.

También se le recuerda por la polémica que causaron sus fotografías desnudas, una colaboración con una revista francesa para adultos. Entonces ella tenía 25 años.

Eric Trump

Del tercer hijo de Ivana y Trump, se sabe poco. A sus 36 años es conocido por dedicarse a la construcción (el mismo negocio que su padre), ser parte de iniciativas filantrópicas, tener “el viñedo más grande de Virginia”, y haber participado en el ‘reality’ de su papá, “The Apprentice”.

Las últimas noticias suyas indican problemas con la ley. Según CNN, él es parte de una investigación para descifrar si la Organización Trump “infló de manera inapropiada los valores de sus propiedades para pedir préstamos sobre esos valores exagerados”. Si bien al principió dijo que iba a colaborar con la fiscalía de Nueva York e iba a testificar, se acaba de retractar. Por tanto, se le estaría por expedir un citatorio.

Tiffany Trump

Ha sido llamada la hija olvidada del presidente. “La Vanguardia” ha anotado al respecto: “Que a menudo se la llame así no significa que haya vivido lejos de los focos o que no forme parte de la primera familia de EE.UU. [...] Ella se apuntó con sus hermanos al viaje de Estado del presidente a Londres, que incluyó un banquete en Buckingham [...] [y violó] la prohibición de hacer fotos en ciertos sitios”.

Tiffany Trump es hija de Donald Trump y su segunda mujer, Marla Maples, Tiffany es una amante de la moda. (Foto: MujerHoy).

Nacida en Palm Beach en 1993, Tiffany es hija del matrimonio de Trump con Marla Maples y, entre las curiosidades de su vida, destaca que estudió en la misma escuela que Kim Kardashian. Es socióloga y socialité en Nueva York.

“Cumplidos los 25 años, Tiffany, siempre a la sombra de la primera hija de Estados Unidos –la favorita del presidente, la primogénita Ivanka– no se ha hecho por ahora un hueco en los proyectos políticos o empresariales de Trump”, escribió “La Vanguardia”.

Miércoles 26 - Lara Trump

Nuera del presidente, esposa de Eric Trump y madre de los pequeños Eric Luke y Carolina Dorothy. Entusiasta de correr para ejercitarse y del Instagram. Especialista en marketing, asesora del mandatario y pieza clave en la campaña por la reelección al ser la encargada de hacer olvidar las polémicas de su jefe. “Después de Ivanka y Melania, llega el reinado de Lara Trump”, escribió “Vanity Fair”.

Nació en Carolina del Norte, estudió Comunicación y pastelería. Fue entrenadora personal y trabajó en un programa de televisión hasta que dio el salto a la política. Desde entonces, lucha contras lo que ella llama “noticias falsas”, al costado de su suegro.

Jueves 27 - Ivanka Trump

“Trabajo en estrecha colaboración con el presidente”. La hija del presidente también es su asesora, y, para algunos, la razón de su victoria en las elecciones del 2016.

Ivanka podría representar el sueño de muchos: aparece en todas las revistas, vive en una zona lujosa de Nueva York, fue una universidad de élite, está casada con un millonario, ha escrito libros, es dueña de una línea de ropa y tiene el mundo a sus pies. Hija de Trump con Ivana, ella sería el número dos en el gobierno.

Ivanka Trump tiene miles de seguidores en las redes sociales. (AFP)

Pero los problemas también la acompañan. Su esposo, Jared Kushner, estaría involucrado con la posible interferencia rusa en los comicios presidenciales del 2016. Además, según el “Washington Post”, ella habría usado su mail personal para tratar asuntos del gobierno, lo que violaría una ley que “exige conservar todos los registros presidenciales”.

También se ha señalado que ella vive en un mundo alternativo. Así lo consigna CNN, medio que anota que, en plena pandemia, ella ha compartido en sus redes sociales sus lujosos viajes y paseos a caballo. Incluso, hace poco, fue motivo de polémica por promocionar una lata de frejoles en Instagram y Facebook. ¿Cuál sería el problema? La Oficina de Ética del gobierno estadounidense se encarga de “prevenir conflictos de intereses en el poder ejecutivo”, por lo que deberá resolver si hubo un mal accionar.

_______________________

VIDEO RECOMENDADO

Los republicanos formalizan candidatura de Donald Trump a la reelección. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR