Ex secretarios de Defensa de EE.UU. llaman la atención a Trump por cuestionar los resultados de las elecciones Diez ex secretario de Defensa, tanto demócratas como republicanos, firmaron un artículo de opinión publicado en The Washington Post en el que implícitamente cuestionaron la disposición de Donald Trump a observar su deber constitucional de entregar pacíficamente el poder el 20 de enero