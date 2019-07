Joe Biden es el más rico de los candidatos demócratas a la presidencia para el 2020

Washington. El ex vicepresidente estadounidense, Joe Biden, reveló el martes que ganó alrededor de 16 millones de dólares entre 2017 y 2018, lo que lo convierte en el más rico de los principales precandidatos demócratas para las presidenciales de 2020.

El aspirante centrista obtuvo sus ingresos de conferencias, cursos en la universidad y por la venta de su libro autobiográfico centrado en los últimos meses de vida de su hijo, fallecido de cáncer en 2015 ("Promise me, dad"), precisó su equipo de campaña en un comunicado.

Defensor declarado de la "clase media", popular entre los obreros, el ex vice de Barack Obama "ya ha publicado todas sus declaraciones de impuestos de los últimos 21 años, más que todos los otros precandidatos que se presentan a las presidenciales", señala el comunicado, recordando que el jefe de Estado, Donald Trump, sigue sin hacerlo.

El magnate inmobiliario es el primer presidente desde Richard Nixon, otro republicano, que se niega a divulgar su situación fiscal.

Joe Biden ganó 11 millones de dólares en 2017, el año que siguió a su abandono de la vicepresidencia, y 4,5 millones en 2018, según las declaraciones presentadas en conjunto con su esposa, Jill.

Quien le sigue en los sondeos para las primarias demócratas, Kamala Harris, comunicó cerca de dos millones de dólares de ingresos en 2018 en la declaración que realizó en conjunto con su marido, un abogado.

El senador independiente Bernie Sanders, tercero en las encuestas, reveló que se convirtió en millonario luego de su intento fracasado de lograr la investidura demócrata en 2016, una carrera que perdió ante Hillary Clinton.

Gracias a los adelantos y los derechos de autor por su libro "Nuestra revolución" ("Our Revolution: A Future To Believe In"), traducido a cinco lenguas, Sanders trepó en sus ingresos, ganando alrededor de un millón de dólares tanto en 2016 como en 2017, según su declaración de impuestos conjunta.

El martes, un multimillonario engrosó la lista de los precandidatos demócratas, que ya superan ampliamente los 20: Tom Steyer, poseedor de una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares por la revista Forbes.

Recién sumado a la carrera, Steyer no figura aún en los sondeos.



