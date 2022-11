Trump también recurrió a la comedia para golpearlo. En un mitin hace pocos días en Pensilvania, lo apodó “Sanctimonious”, o, en buen romance, santurrón. Sin embargo, cuando regresó a Florida, pidió que votaran por él sin atacarlo. ¿Miedo de enfrentarlo en su feudo? Quizás: DeSantis es muy querido entre los suyos, acaba de ser reelegido gobernador con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival demócrata y parte de ese éxito se lo debe al mismísimo Trump.

“Él era un congresista desconocido. De hecho, el candidato republicano para gobernador de Florida hace cuatro años era Adam Putnam, solo que vino Donald Trump y lo respaldó -recuerda Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad Internacional de Florida-. Finalmente, obtuvo la victoria por apenas 33 mil votos. Le debe mucho al expresidente y por eso las quejas y ataques de Trump, quien lo trata de malagradecido y se jacta de ser su creador”.

Las palabras exactas de Trump fueron: “Ron vino a mí desesperado en el 2017. Él estaba políticamente muerto [...] Cuando lo apoyé fue como si, para usar un mal término, se disparara un arma nuclear [...] ¡Y ahora, Ron DeSanctimonious está jugando!”.

Y el espectador con mejor sitio para apreciar estos dimes y diretes es el mismísimo Joe Biden. En una entrevista esta semana, el actual presidente de EE.UU. dijo: “Va a ser divertido ver cómo se pelean”, en referencia a lo que se viene en el Partido Republicano camino a los comicios presidenciales del 2024.

Estrategias exitosas

Ron DeSantis consiguió que se hablara de él en todo el mundo por su gestión de la pandemia del coronavirus. Él cumplió con los sueños de los republicanos en Florida. “Mientras varios estados del país aceptaron las políticas del doctor Anthony Fauci y mandaron cuarentenas estrictas y se preocuparon por eliminar el contacto físico -anota Rodrigo Murillo, historiador y analista internacional con un posgrado en la London School of Economics and Political Science-, DeSantis vio cómo esas decisiones afectarían la economía y se opuso. De hecho, anuló varias de las medidas que proponía Washington”.

El apoyo a su gestión pareció opacado por las críticas, que en muchas ocasiones fueron mordaces. Sin embargo, dice Murillo, DeSantis las afrontó con “personalidad”. “Se mantuvo coherente con sus decisiones y, en el balance, Florida quedó a mitad de tabla de los más afectados, mientras que su economía sufrió menos que en otros lugares”.

Su éxito también se explica porque se dio cuenta de los problemas que tenían los republicanos para hacerse con el estado. Gamarra dice que apuntó al cono urbano y se enfocó en Miami-Dade, condado donde están los latinos republicanos. “Allí apostó por el discurso de Trump de que los demócratas son comunistas. Fue una jugada maestra. Ahora ganó la reelección con casi el 60% del voto puertorriqueño”.

Disputar la candidatura

¿Qué tantas opciones tiene Ron DeSantis para competir contra Donald Trump y ganarle la nominación presidencial del partido? Murillo propone revisar las similitudes y diferencias con el exmandatario. “Ambos viven en Florida, están muy bien educados -él fue a Yale y Harvard, y Trump a la Universidad de Pensilvania-. Además, ellos estructuraron sus campañas políticas creando y atacando enemigos como los medios de comunicación, los migrantes, el movimiento ‘woke’. Es decir, su imagen no se basa en propuestas sino en ir en contra de los enemigos”.

Gamarra agrega: “También se parecen porque son dos personas de clase alta que dicen que hablan y representan a los más pobres”.

Pero una gran diferencia es la experiencia. Murillo dice: “Los números durante la pandemia no fueron buenos, pero Trump puede decir que antes consiguió que le economía de Estados Unidos creciera de forma notable, que el desempleo disminuyera y que, según ciertos reportes, el ingreso medio aumentara hasta los US$65 mil”.

Montaje que enfrenta a Trump y DeSantis. REUTERS / GAELEN MORSE

Además, Trump siempre se destacará por su manejo de la política exterior, un asunto importante para los republicanos. Claro que estos, dice Murillo, no están preocupados por Rusia o Ucrania; ellos miran con gran recelo a China porque saben que “es el rival, la potencia que los puede cuestionar”. Y ahora que Xi Jinping anunció el interés chino por recuperar Taiwán para el 2049, el enfrentamiento es inevitable. Allí es que la imagen del expresidente cobra mayor relevancia: no dudó en declararle la guerra comercial y “fue muy duro a nivel retórico”.

Por eso es que Murillo considera que, dentro del partido, Donald Trump se impondría a Ron DeSantis sin tanto problema. “Finalmente, DeSantis tiene mucho más que perder si decide disputarle la candidatura. Ahora, una movida inteligente de Trump sería sumarlo como vicepresidente para el 2024″.

Para Gamarra, sin embargo, Ron DeSantis anunciaría pronto su candidatura. “Él podría dar el golpe, pero habrá que ver porque Trump no se va a quedar de brazos cruzados”.

El analista concluye: “Creo que DeSantis todavía no llega a su techo y ya podría empezar a tratar de resolver los problemas que tiene a nivel nacional y desarrollar una buena base electoral. Lo que es claro es que Trump está asustado. Sus candidatos no ganaron en las ‘midterms’, no hubo la marea roja que se esperaba, así que podríamos pensar que los republicanos están ponderando la posibilidad de que Trump es nocivo y que el futuro depende, en buena medida, de DeSantis”.