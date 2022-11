Hay consenso en que son seis estados los que decidirán el futuro político de Estados Unidos. Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada concentran todas las miradas en las elecciones de medio término que se vienen llevando a cabo este martes 8. El control del Senado y la Cámara de Representantes está en sus manos.

Pero no es lo único que está en juego. Según CNN, “lo que ocurra en estos estados tendrá un impacto en temas como el derecho al aborto, la política económica, la educación y la crisis climática, no solo dentro de sus fronteras, sino en todo el país”.

Al respeto, Diego Zapata, magíster y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, destaca el pragmatismo como una característica de esos Estados. “Allí se guían de las circunstancias que viven, a diferencia de otros que tienen un color político más definido”.”.

Por eso es que allí se centran las campañas.

De hecho, el último sábado, los demócratas y republicanos apostaron a lo grande por Pensilvania. Por un lado, el expresidente Barack Obama y el actual mandatario Joe Biden se dieron cita en Filadelfia; del otro, Donald Trump se dirigió a los ocho mil habitantes de Latrobe, a las afueras de Pittsburgh.

Zapata recuerda: “Las encuestas de hace varias semanas indicaban que los demócratas podían ganar en algunos Estados, pero ahora parece claro que las probabilidades están a favor de los republicanos”.

Y agrega que la carta del aborto no les funcionó a los demócratas como esperaban. “Luego del dictamen de la Corte Suprema sobre Roe vs Wade, algunos Estados pusieron a debate el aborto, lo que fue visto por los demócratas como algo positivo. Pero ya se dieron cuenta que esa narrativa no los hizo sumar más votos”.

El escenario es más complejo, así que en este artículo revisamos qué es lo que sucede en esos estados.

Pensilvania

CNN recuerda que, en el 2016, Pensilvania se tiñó ligeramente de rojo para votar por Donald Trump. A pesar de que en las últimas seis elecciones consecutivas votaron por los demócratas, ese año se decantaron por los republicanos. Así hasta el 2020, cuando Joe Biden recuperó el Estado para su partido.

Para llegar al Senado se enfrentan el republicano Mehmet Oz -conocido por su programa de televisión “Dr. Oz”- y el demócrata John Fetterman -actual vicegobernador-. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Josh Shapiro, “intenta mantener el control demócrata de la gobernación”, y se enfrenta al senador republicano, Doug Mastriano.

Mastriano, tal como cuenta el medio, “fue una figura central que apoyó los esfuerzos de Trump para anular las elecciones del 2020″.

Nevada

“Nevada votó por todos los ganadores presidenciales desde 1980 hasta 2012″ -la racha le duró hasta el 2016, cuando eligió a Hillary Clinton- y, desde el 2008, siempre eligió a los demócratas, escribe CNN.

Pero los azules no se pueden confiar porque las diferencias con los rojos no han dejado de acortarse.

Allí se enfrentarán la senadora demócrata Catherine Cortez Masto con el popular exfiscal general del estado, Adam Laxalt. Asimismo, el gobernador Steve Sisolak se verá las caras con el sheriff republicano, Joe Lombardo.

Jim Marchant, otro de los que sostuvo que hubo fraude en las elecciones del 2020, va por el cargo de secretario de Estado.

Georgia

“El País” recuerda que Georgia fue vital para que, en el 2020, Biden ganara y los demócratas controlaran el Senado. Por eso los republicanos van con todo.

Hace dos años, Raphael Warnock se convirtió en “el primer afroamericano de la historia que Georgia mandó al Senado”, y ahora se enfrentará al polémico republicano Herschel Walker.

¿Polémico? Al afroamericano y exestrella de fútbol americano le descubrieron, en los últimos tiempos, tres hijos de mujeres distintas. Además, fue acusado de pagar por los abortos de dos mujeres, a pesar de que su plan de Gobierno busca la prohibición total de dicha práctica.

Warnock tampoco se salva. Su exesposa lo acusó de arrollarle el pie con el carro y de no cumplir con la pensión de sus hijos.

¿Qué dice la historia? La victoria de Biden en el 2020 fue la primera para los demócratas desde Bill Clinton en 1992.

Arizona

Los demócratas la tienen muy difícil: en más de siete décadas solo Bill Clinton (1996) y Joe Biden (2020) ganaron en ese Estado. Y para volverlo a teñir de rojo, los republicanos apuestan a lo grande.

En Arizona, Kari Lake postula para la gobernación, mientras que Blake Masters para el Senado. Ambos “han expresado su escepticismo de que Biden haya ganado legítimamente el Estado”.

CNN apunta que el voto latino -el 19% del electorado- será vital para definir el color del Estado. Dato: en el 2020, Biden se llevó el 61% de esa comunidad, frente al 37% de Trump.

Wisconsin

“Es uno de los estados más divididos del país, y el senador republicano Ron Johnson y el gobernador demócrata Tony Evers se enfrentan a campañas de reelección muy competitivas”, escribe CNN.

Dice el “Washington Post” que Johnson -quien se enfrenta al vicegobernador demócrata, Mandela Barnes- maneja una narrativa antivacunas y, además, sostiene que el asalto al Capitolio “no fue una insurrección armada”. De igual manera, el otro republicano en carrera es Tim Michels, afín a “las mentiras electorales del expresidente en 2020″.

Tal como se recuerda, en el 2016, Donald Trump ganó “por poco”, y ya en el 2020, Biden se hizo con el Estado “por menos de un punto” de diferencia. Antes, los demócratas ganaron los siete comicios anteriores.

Ohio

La ventaja es para los republicanos, apunta “El País”.

“The New York Times” coincide: “Los republicanos registrarían rápidamente victorias cómodas en Carolina del Norte, Florida y Ohio”.

“Este estado es un reflejo de la tendencia nacional en la que los demócratas perdieron fuerza en las últimas semanas por asuntos económicos”, anota CNN. Y la factura la pagaría Tim Ryan, quien ha visto como J.D. Vance se erige como favorito después del espaldarazo de Trump.

El medio agrega que el aborto es un tema que polariza y ha hecho que las personas vayan a votar.