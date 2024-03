Un proyecto de ley que condiciona a ByteDance, la matriz china de la famosa red social, a que venda la aplicación a una compañía estadounidense en un plazo de 180 días fue aprobado esta semana por una apabullante mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora el texto deberá superar una votación en el Senado y posteriormente ser ratificada por Biden.

El mandatario ya adelantó que apoya la denominada “Ley de Protección de los Estadounidenses contra Solicitudes Controladas por Rivales Extranjeros” y que no dudará en firmarla una vez que pase por ambas cámaras. En el Senado, sin embargo, aún existe cierta duda luego de que el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, no indicara si apoya la propuesta.

Como pocas veces se ha visto en los últimos tiempos, se trata de una ley bipartidista impulsada por el republicano Mike Gallagher y el demócrata Raja Krishnamoorthi. En caso ByteDance decida no vender TikTok a alguna empresa estadounidense, la aplicación sería vetada del país alegando que representa una amenaza para la seguridad nacional porque está “controlada por el Partido Comunista de China (PCCh)”.

Desde TikTok se criticó el proceso y lo tacharon como un intento de “prohibición” a la plataforma que acumula 170 millones de usuarios en Estados Unidos. El Gobierno Chino, por su parte, alegó que “Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace la seguridad nacional” y calificó el proyecto como un “comportamiento de intimidación”.

“Es un tema importante porque TikTok es la punta del iceberg. Esto tiene implicaciones geopolíticas porque la razón de la que parte la desconfianza o la posible amenaza que representa esta aplicación para Estados Unidos es la competencia por el futuro del mundo entre las dos grandes potencias económicas y los mercados”, comenta a El Comercio el analista político y catedrático de UCLA Octavio Pescador.

TikTok vuelve a quedar en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China. / OLIVIER DOULIERY / AFP

Estados Unidos denuncia que ByteDance se encuentra a merced del control que aplica el PCCh, lo que pone en riesgo, según Washington, la seguridad de sus ciudadanos y los vuelve vulnerables ante técnicas de espionaje utilizados a través de la aplicación.

“En otras épocas los espías y la inteligencia se obtenían a través de gente especializada, se contrataba a informantes para que un gobierno supiera de dónde podrían venir amenazas o conocer distinta información. Ahora eso se da de forma autónoma con la inimaginable cantidad de datos que existen sobre cada uno de nosotros disponibles en la red. Cada vez que nos suscribimos a una aplicación de redes sociales aceptamos los términos del servicio, permitimos que una máquina tenga toda la información que antes se le pedía a un espía”, comenta Pescador.

En ese sentido, de poco ha servido, por ejemplo, que ByteDance se aliara con la empresa Oracle para almacenar en servidores ubicados dentro de Estados Unidos los datos de los usuarios de ese país.

“La noción actual de comunismo en Estados Unidos más que ser una parte económica quedó como una parte ideológica de control e irrespeto a las libertades, se redujo a eso porque todos son capitalistas en lo económico. Bajo esa visión, si se da rienda suelta a una empresa donde un adversario peligroso tiene acceso estarías exponiendo a tu sociedad. Ya vimos esto con Huawei y no necesariamente hace referencia a que la empresa vaya y le entregue la información en este caso al Partido Comunista Chino sino que un agente de ellos pueda meterse a la empresa y obtener la información. El hecho de tener esa vulnerabilidad con un adversario geopolítico representa una amenaza para Estados Unidos”, explica el analista.

- En el centro político -

Esta no es la primera vez que TikTok se encuentra en medio de la tormenta política estadounidense y ante intentos de bloqueo. A finales del 2020, cuando Trump aún ocupaba la Casa Blanca, amenazó con vetar a la aplicación alegando los mismos riesgos de seguridad nacional aunque nunca presentó pruebas que sustenten los señalamientos. En aquella oportunidad, sin embargo, los tribunales estadounidenses bloquearon la medida.

Ahora, sorpresivamente, el virtual nominado republicano se ha mostrado en contra del proyecto contra TikTok. El lunes 11, Trump aseguró que si bien la aplicación tiene muchas cosas malas, un eventual veto “haría que Facebook y otros, pero principalmente Facebook” se vieran beneficiados. El millonario, cuyas cuentas fueron bloqueadas en diversas redes sociales luego del asalto al Capitolio de enero del 2021, califica a Meta, matriz de Facebook e Instagram, como “enemigo del pueblo junto a muchos medios de comunicación”.

Trump, quien en el 2020 intentó vetar a TikTok, ahora se opone a la ley contra la red social.

“En términos políticos, uno de los mensajes más efectivos sobre todo para el neoconservadurismo que encabeza Trump son los memes, los videos cortos sarcásticos o críticos. Y TikTok es la plataforma que más se utiliza para eso. Tanto es así que la campaña de Biden, incluso estando a favor de vetarla, también está presente ahí. Mientras esté en el mercado lo usarán”, comenta Pescador.

Al especialista no le sorprendió el cambio de postura de Trump, pues asegura que “los políticos quieren ganar casi a costa de lo que sea”.

“En la práctica, el político puede hilvanar argumentos que pueden ser hasta contradictorios para favorecer sus intereses. Hoy están a favor de algo y mañana en contra de lo mismo. Por otro lado está el doble rasero, Occidente siempre obtuvo ventajas de sus espías y ahora que otros lo están haciendo quieren pararlo a como dé lugar”, señala Pescador.

- Costo electoral -

Biden, por otra parte, se ha mostrado bastante firme en su deseo de aprobar la ley. Pero esto podría representar un alto costo político para un candidato que de por sí ya enfrenta problemas de popularidad.

Una encuesta publicada en diciembre del 2023 por The New York Times reveló que solo el 43% de los jóvenes entre 18 a 29 años apoyarían electoralmente a Biden, frente a un 49% que se inclinaba por Trump. Otro sondeo realizado por la Harvard Kennedy School mostraba que esto afectaba al presidente incluso entre sus bases, con solo 62% de demócratas de entre 18 y 29 años dispuestos a votar por él en el 2024.

Por otro lado, toda la polémica en torno a TikTok ha dividido a la ciudadanía estadounidense: un 31% de adultos apoya la prohibición, un 35% se pronuncia en contra de la misma y un 31% no decanta por ninguna de las dos opciones, según una encuesta realizada en febrero por The Associated Press y el Centro NORC.

El apoyo de Biden a la ley contra TikTok podría representarle un alto costo político de cara a las elecciones de noviembre.

Para Pescador, una decisión de este tipo que afectaría principalmente a los jóvenes tiene mayores probabilidades de dar un golpe a los demócratas. “Los jóvenes por lo general participan menos de las elecciones estadounidenses, pero sí hay un riesgo de inconformidad y rebeldía. Cuando hay elecciones que no tienen ese tipo de incentivo los más perjudicados suelen ser los demócratas porque los republicanos suelen tener votantes de mayor edad. Por otro lado, los jóvenes podrían tomar una posición similar al caso de Gaza, más allá de ir a votar o no puede que sí vayan a manifestaciones para cerrarle las calles al candidato así como lo hicieron durante el discurso del estado de la Unión”, explica.

El analista señala, además, que no solo debe medirse el impacto que tendría sobre el presidente sino también sobre otros cargos, como los legisladores. “Recordemos también que aquí cuenta mucho la participación de los electores y sus legisladores y ya les han llovido llamadas a todos los diputados para que no aprueben este proyecto”, agrega Pescador.