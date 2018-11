Elecciones en Estados Unidos

La cadena de noticias Fox News admitió el martes que la intervención la víspera de su presentador estrella, Sean Hannity, en un acto de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue una "desafortunada distracción" que "ha sido abordada".

La declaración se produjo horas después de que este popular personaje de Fox se unió a Trump en un acto ante miles de personas en Cape Girardeau (Missouri) para el último mitín de campaña del presidente republicano antes de las elecciones de este martes.

Hannity, quien ha entrevistado a Trump en varias ocasiones en Fox y es conocido por su cercanía al ex magnate inmobiliario, elogió profusamente al mandatario mientras se hacía eco de sus preocupaciones por lo que denominó "Fake News" (noticias falsas) de los medios de comunicación.

La cadena Fox, controlada por Rupert Murdoch -aliado de Trump-, dijo que fue un error que uno de sus periodistas hubiera participado en un evento político.

"Fox News no aprueba la participación de ninguno de sus talentos en eventos de campaña", dijo la cadena de noticias en un comunicado enviado a la AFP.

"Tenemos un extraordinario equipo de periodistas al frente de nuestra cobertura de esta noche y estamos extremadamente orgullosos de su trabajo. Esta fue una desafortunada distracción y ha sido abordada".

Fox no ofreció detalles sobre el alcance de ese "abordaje".

El comunicado no hizo mención de otra presentadora de Fox, la ex jueza Jeanine Pirro, quien también estuvo en el escenario en el evento de Missouri.

Hannity dijo en Twitter que su aparición no fue planeada y que subió al escenario cuando Trump se lo pidió.

"Cuando POTUS (acrónimo en inglés de "presidente de Estados Unidos")me invitó al escenario para dar las últimas declaraciones de la noche, yo me sorprendí, aún así me honró el pedido del presidente".

Fuente: AFP