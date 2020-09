Conforme a los criterios de Saber más

Mucho ha cambiado desde que Richard Nixon y John F. Kennedy protagonizaran en 1960 el primer debate televisado que transformó la política para siempre. Este martes, seis décadas después, será el frente a frente entre Donald Trump y Joe Biden el que pasará a la historia, aunque por razones distintas.

Además de medirse en un duelo que se espera hostil como pocos en el pasado, el mandatario republicano y su rival demócrata y exvicepresidente se verán las caras en el primero de tres debates presidenciales enmarcados en una inédita campaña trastocada por el COVID-19.

Por primera vez, los grandes mítines, los concurridos eventos de recaudación de fondos y las nutridas convenciones partidarias quedaron fuera de la ecuación. Pero los debates frente a frente sobrevivieron, aunque corren las apuestas sobre si habrá apretón de manos o invasión del espacio personal. Y no necesariamente por la pandemia.

Para disgusto de quienes dicen que los debates solo dejan frases incendiarias –y ahora momentos virales–, se espera que el de este martes atraiga a millones de espectadores, como es habitual sobre todo en contiendas tan cerradas y álgidas como esta. ¿Pero qué tan trascendentes son los debates en una elección?

Tras el debate del 26 de setiembre de 1960, Richard Nixon reconoció haber perdido ante John F. Kennedy, quien preparó su imagen para las cámaras. (Foto: AP)

“Los debates son siempre importantes porque son la única oportunidad verdaderamente no filtrada y potencialmente espontánea de ver a los candidatos […] Aunque los debates no cambian muchas mentes, hay votantes poco entusiastas en ambos lados que necesitan sentirse cómodos con sus elecciones y los debates los ayudan con eso . También hay votantes indecisos y las investigaciones muestran que los debates son valiosos para ellos”, dice a El Comercio Diana Carlin, profesora emérita de Saint Louis University que lleva 40 años investigando los debates políticos.

Sin tregua

Para la experta, los debates pueden marcar la diferencia en una elección, especialmente en un ambiente polarizado como el que se vive para los comicios del 3 de noviembre. “La pandemia ciertamente ha cambiado la forma en que se hace campaña. Muy pocos de nosotros vemos a los candidatos en persona e incluso con grandes mítines, no todos los ven en su totalidad. Debido al nivel de desinformación y de acusaciones en ambas direcciones, los debates deberían ayudar a clarificar las posiciones y obligar a los candidatos a abordar algunos de los ataques en su contra”, señala.

El profesor emérito de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Boston Alan Schroeder, quien también se ha dedicado al estudio de los debates, pronostica un duelo igual de feroz que la campaña y recuerda que aunque normalmente estos enfrentamientos políticos tienen un tono respetuoso Trump ha cambiado eso, como se vio en el 2016 con la demócrata Hillary Clinton.

Muchos expertos creen que una de las razones por las que Al Gore perdió ante George W. Bush en el 2000 fue su actitud pedante. (Foto: Reuters / Jeff Mitchell)

REGLAS DEL JUEGO

Según indica la Comisión de Debates Presidenciales , el primer debate entre Trump y Biden se realizará en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio y se dividirá en seis segmentos de 15 minutos.

el primer debate entre Trump y Biden se realizará en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio y se dividirá en seis segmentos de 15 minutos. Debido a la pandemia, solo una persona –y ya no dos o tres– realizará la función de moderador en cada uno de los tres debates. El encargado en este primer tope será el periodista Chris Wallace.

Entre los temas elegidos para el debate inicial están la pandemia, la economía, el racismo y la violencia y la Corte Suprema.

Los próximos debates se realizarán en Miami (15 de octubre) y Nashville (22 de octubre).

Hace tan solo unas semanas, los candidatos se pronunciaron sobre su primer encuentro cara a cara de este modo: “He estado por todos lados, y veo a este tipo sentado en casa, y creo que tal vez lo estoy haciendo mal”, dijo el presidente. “Estoy ansioso por subir al escenario del debate con Trump y hacer que rinda cuentas. Sé cómo manejar a los matones”, dijo por su lado el demócrata.

“Espero que algún día nuestros debates sean más educados y reflexivos, pero no lo será esta vez”, le dice Schroeder a este Diario.

Donald Trump demostró en el 2016 que los ataques son su mayor arma. Con 84 millones de espectadores, su duelo con Hillary Clinton fue el más visto de la historia. (Foto: AFP / Jewel Samad)

Contra ellos mismos

Pocas veces se puede saber con claridad quién ganó un debate, pero los oponentes cuentan con características que pueden jugarles a favor o en contra. En cuanto a las fortalezas de Biden y Trump, por ejemplo, los expertos consultados coinciden en que el mandatario sabe cómo atraer a su base de votantes con su estilo beligerante, mientras que el exvicepresidente tiene de su lado un largo historial político en el que apoyarse.

“Si hablamos de sus debilidades, Trump no tiene sutileza, no está dispuesto a estudiar los temas en discusión y [a diferencia de Biden que ganó su candidatura en elecciones primarias] no ha participado en un debate desde hace cuatro años . Biden, en tanto, tiene un estilo anticuado, necesita acortar sus respuestas, tiende a divagar. No debe permitir que Trump lo provoque para enojarse”, puntualiza Schroeder.

Por su lado, Carlin enfatiza que los candidatos se centrarán en atacar los historiales del otro y defender las suyas. "Dados todos los desafíos a los que se enfrenta ahora Estados Unidos, ambos intentarán proyectarse como la persona adecuada para dar un giro a la economía, conseguir que se distribuya una vacuna y que el país vuelva a la normalidad, y hacernos avanzar en cuestiones importantes. Demostrarán a su oponente que es alguien que dirigirá al país en la dirección equivocada”, señala.

“Los debates nivelan el campo de juego de muchas maneras. Ambos candidatos responden a las mismas preguntas, tienen que lidiar con los mismos límites de tiempo, y tienen el mismo conjunto de votantes a los que dirigirse [...] Los debates son de principio a fin exactamente lo que los candidatos dicen de los demás y de sí mismos. Son la única oportunidad de compararlos uno al lado del otro sin un clip de noticias acortado que pueda ser sacado de contexto o un anuncio político que puede ser más propaganda que un hecho real. Las preguntas de seguimiento que hace el moderador ayudan a clarificar sus respuestas e incluso pueden cuestionar algo de lo que dicen en términos de su exactitud. Aunque no son perfectos, los debates siguen siendo la mejor manera de evaluar a los candidatos”, agrega la experta.

(Foto: AFP / Jim Watson / Brendan Smialowski)

ENTREVISTA

“Será un debate muy agresivo”

ALAN SCHROEDER

Experto en debates presidenciales

— ¿Qué podemos esperar del tono del primer debate?

Será un debate bastante agresivo, con mucha interacción directa entre los candidatos. En los debates tradicionales, y con candidatos tradicionales, suele haber un tono respetuoso pero Trump ha cambiado ello, como vimos en el 2016 con Hillary Clinton.

— ¿Cree que los debates harán la diferencia en esta elección?

No creo que los debates tengan mucha influencia en el resultado de esta elección presidencial porque casi no existen votantes indecisos en este momento. El propósito del debate para los candidatos es movilizar sus seguidores, asegurarse de que voten. Para el público, el propósito es confirmar sus preferencias y, francamente, para repudiar al candidato que odian.

— ¿Cuál será la estrategia de ambos?

Trump no tiene estrategia especial para los debates. Va a improvisar como siempre: quejas, autovictimización y teorías de conspiración. La estrategia de Biden es poco clara, pero me imagino que intentará poner a Trump a la defensiva desde el principio y hacer que defienda su controvertido historial como presidente.

— ¿Cuál de los dos tiene el mayor reto?

Los dos por igual. Lo bonito de los debates televisados es que cada participante tiene una oportunidad igual. Lo interesante es ver si pueden aprovechar esa oportunidad.

