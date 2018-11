Tallahassee. El republicano Ron DeSantis, el apadrinado por el presidente Donald Trump, se alzó hoy con una ajustada victoria en la carrera hacia la Gobernación de Florida, tras vencer al demócrata Andrew Gillum.



DeSantis ha logrado la victoria al sumar el 49,9% de los votos, mientras que Gillum, alcalde de la capital estatal (Tallahassee), quedó por debajo con el 48,9%, o poco más de 80.000 votos con el 99% de votos contabilizados.



Desde su cuartel general, Gillum concedió la victoria a su contrincante republicano DeSantis en la cerrada contienda por la gobernación de este estado del sureste estadounidense.

"No podemos estar más orgullosos de la manera como llevamos la carrera", dijo Gillum a sus seguidores. "Reconocemos que no ganamos esta noche, que no ganamos esta transacción, pero quiero que todos sepan que es solo eso, una transacción", aseguró.

Gillum, que aspiraba a convertirse en el primer gobernador negro de Florida, condujo una campaña progresista considerada "radical" por sus opositores cuyo principal tema fue aumentar los impuestos a las corporaciones para invertir en educación.

Ron DeSantis ganó con un estrecho margen prometiendo hacer exactamente lo contrario.

"Por favor sepan que permaneceremos abiertos para los negocios y que les haremos ahorrar un montón de dinero en impuestos si traen sus inversiones a Florida", dijo DeSantis en su centro de campaña.



Fuente: EFE / AFP