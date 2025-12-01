Trump dice que Honduras está “tratando de cambiar” el resultado de las elecciones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el 30 de noviembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
Donald Trump dijo el lunes que autoridades electorales de Honduras están “tratando de cambiar” el resultado de sus presidenciales, una carrera en la que el presidente estadounidense respaldó al candidato de derecha Nasry Asfura.

Los hondureños todavía esperan los resultados oficiales de los comicios del domingo 30 de noviembre, pero el Consejo Nacional Electoral informó el lunes que el empresario Asfura se encuentra en un “empate técnico” con el animador de televisión Salvador Nasralla.

Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Información en desarrollo...

