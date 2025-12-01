Estados Unidos llama a “mantener la paciencia” a la espera de resultados oficiales en Honduras

Una persona vota en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025. (Carlos Lemos / EFE)
hizo este lunes un llamado a “mantener la paciencia” a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales de , donde los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores candidatos presidenciales - respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump - y .

Los Estados Unidos de América felicita al pueblo hondureño por su alta participación en las elecciones de ayer y por su voluntad de ejercer democráticamente su derecho al voto”, escribió la Embajada estadounidense en X replicando una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Y agregó: “Hacemos un llamado a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización”.

Nasralla, candidato a la Presidencia del conservador Partido Liberal de Honduras, le pisa los talones a su oponente Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, que sigue liderando los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo en Honduras.

Hasta las 16:00 hora local (22:00 GMT), Asfura va a la cabeza con 749.022 votos (39,91 %), apenas unos 515 votos por encima de Nasralla, que cuenta con 748.507 votos (39,89 %) al tener el 57,03% de las actas escrutadas, según el conteo inicial del ente electoral.

Aún así ninguno de los dos se ha declarado ganador de los comicios de Honduras, donde no existe la segunda vuelta y vence quien tenga la mayoría de sufragios.

No obstante, “con toda la información que tenemos del CNE y nuestra propia información, los números son distintos a los que hoy están saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado con el informe del CNE”, aseguró Asfura a periodistas.

Calma y tranquilidad es lo que vengo a dar, y los números van a hablar por sí solos después. Estamos seguros de lo que les estamos diciendo”, añadió Asfura.

El CNE también indicó en un mensaje de su consejera presidenta, Ana Paola Hall, que “ante este empate técnico” entre Asfura y Nasralla, la población debe “guardar calma, tener paciencia y esperar” que el ente de comicios termine “de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”.

Los hondureños han tenido dificultades intermitentes para informarse de los resultados oficiales a lo largo de este lunes debido a las fallas del sistema del CNE, lo que al parecer obedece a una saturación de visitantes a su página oficial.

