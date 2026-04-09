Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, estrecha la mano del presidente estadounidense Donald Trump en Davos, el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, estrecha la mano del presidente estadounidense Donald Trump en Davos, el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves el voto para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las cruciales legislativas que se celebran este domingo 12 de abril y en las que el partido del líder ultraconservador europeo va por detrás en los sondeos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.