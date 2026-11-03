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Resumen

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Los votantes llenan sus boletas para votar en las elecciones de medio término en Estados Unidos el 2 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL).
Los votantes llenan sus boletas para votar en las elecciones de medio término en Estados Unidos el 2 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL).
Por Agencia EFE

Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

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