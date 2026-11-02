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Para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, alrededor de 250 millones de personas están habilitadas para votar, según una proyección del Pew Research Center basada en datos de la Oficina del Censo estadounidense.
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- Ante este escenario, republicanos y demócratas planean intensificar la supervisión mediante el despliegue de decenas de observadores.
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- En este escenario se definirá la mayoría en el Congreso de EE. UU. y el respaldo político a Donald Trump .
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- En los comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, y se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.
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- Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de este martes 2 de noviembre podrían tener un gran impacto en el resto de la presidencia de Donald Trump.
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Sin ninguna duda, el costo de vida es la preocupación número uno de los ciudadanos en estos comicios y está en boca tanto de demócratas como de republicanos. En 2024, Donald Trump hizo una campaña al criticar que la inflación era demasiado alta y atacó a su rival, el entonces presidente Joe Biden, como responsable. Pero casi dos años después de su regreso a la Casa Blanca el magnate republicano no ha podido controlar el alza de los precios, sea en las gasolinaras, en los alquileres o en el supermercado.