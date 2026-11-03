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La senadora estadounidense Ashley Moody (republicana por Florida) se dirige a sus simpatizantes durante su campaña en el restaurante Sergio's el 21 de agosto de 2026 en Miami, Florida. (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
La senadora estadounidense Ashley Moody (republicana por Florida) se dirige a sus simpatizantes durante su campaña en el restaurante Sergio's el 21 de agosto de 2026 en Miami, Florida. (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
/ JOE RAEDLE
Por Agencia EFE

La republicana Ashley Moody ganó este martes el puesto en el Senado estadounidense que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado del presidente Donald Trump, según proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, en una reñida contienda contra la socialista democrática Angie Nixon.

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