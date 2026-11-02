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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto regional de Salina, en Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto regional de Salina, en Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Las últimas encuestas antes de las elecciones de este martes en EE.UU. auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Donald Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con un Legislativo hostil.

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