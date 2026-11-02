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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos pondrán a prueba el respaldo político a Donald Trump y podrían alterar el equilibrio de poder en Washington. Están en juego la Cámara de Representantes, el Senado y varias gobernaciones. Los comicios medirán el impacto de la guerra con Irán, el costo de vida y la política migratoria impulsada por el magnate. Una eventual pérdida del control del Congreso por parte de los republicanos dejará al presidente con un margen de maniobra limitado durante los dos años de gestión que le quedan al frente de la Casa Blanca.

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