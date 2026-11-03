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Resumen

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El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, interviene en un mitin celebrado en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles, California, el 1 de noviembre de 2026. (Apu Gomes / Getty Images vía AFP)
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, interviene en un mitin celebrado en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles, California, el 1 de noviembre de 2026. (Apu Gomes / Getty Images vía AFP)
/ APU GOMES
Por Agencia EFE

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, respondió este martes a las amenazas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra quienes voten sin estar autorizados y advirtió que localizará, detendrá y procesará a cualquier agente que se presente sin autorización en los centros de votación para interferir en las elecciones.

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