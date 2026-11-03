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Resumen

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Robert Garcia es miembro demócrata de la Cámara de Representantes. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
Robert Garcia es miembro demócrata de la Cámara de Representantes. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

El miembro demócrata de la Cámara de Representantes Robert García lanzó la noche del martes un aviso a los republicanos para que busquen un abogado, en pleno recuento electoral que apunta a una victoria del Partido Demócrata.

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