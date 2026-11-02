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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía obligar a California a apartar las papeletas de más de 20.000 votantes, alegando presuntas dudas sobre las nacionalidades de esos electores.

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