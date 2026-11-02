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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald, pronuncia un discurso por el cierre decampaña de las elecciones de mitad de mandato, en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D.C., el 2 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald, pronuncia un discurso por el cierre decampaña de las elecciones de mitad de mandato, en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D.C., el 2 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concedería indultos preventivos a todas las personas que han trabajado para él si los demócratas ganan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes e intentan procesarlas, en una entrevista con el pódcast “Pod Force One”, del diario New York Post, publicada este lunes.

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