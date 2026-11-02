icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald, se retira tras pronunciar un discurso con motivo del cierre de la campaña para las elecciones de mitad de mandato, en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald, se retira tras pronunciar un discurso con motivo del cierre de la campaña para las elecciones de mitad de mandato, en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes la campaña de las elecciones de medio mandato del martes con una peculiar defensa de sus obras y reformas en Washington, mientras los republicanos se juegan su mayoría en el Congreso ante el descontento ciudadano por el costo de vida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?