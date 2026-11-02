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Resumen

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El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia EFE

El magnate tecnológico Elon Musk batió un nuevo récord y se convirtió en el donante que ha invertido una mayor cantidad de dinero en un solo ciclo electoral al alcanzar los 474 millones de dólares de donaciones al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mantato en Estados Unidos de este martes.

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