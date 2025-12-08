La demócrata Eileen Higgins, y el republicano Emilio González, aspirantes a la alcaldía de Miami. (Campañas electorales / EFE)
La demócrata Eileen Higgins, y el republicano Emilio González, aspirantes a la alcaldía de Miami. (Campañas electorales / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Miami elige el martes nuevo alcalde entre demócrata y exjefe migratorio apoyado por Trump
Resumen de la noticia por IA
Miami elige el martes nuevo alcalde entre demócrata y exjefe migratorio apoyado por Trump

Miami elige el martes nuevo alcalde entre demócrata y exjefe migratorio apoyado por Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La ciudad de Miami elegirá este martes al sucesor del alcalde Francis Suárez, entre , una política demócrata que obtuvo el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta en noviembre, y , el aspirante republicano respaldado por el presidente de , .

Aunque se trata de una contienda no partidista, la excomisionada (exconcejala) Higgins tendrá la posibilidad de convertirse en la primera alcaldesa del Partido Demócrata en más de 30 años si le gana al cubano-estaunidense González, quien fue director del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) entre diciembre de 2005 hasta abril de 2008.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Corte Suprema de Estados Unidos estaría a favor de dar más poder a Donald Trump

En la primera vuelta, el pasado 4 de noviembre, la demócrata, de 61 años, se hizo con el 36 % de los votos frente al 19 % de González, de 68, que también ha contado con el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El ganador reemplazará a Suárez, de origen cubano, quien asumió en noviembre de 2017 la Alcaldía y quien se postuló brevemente para la presidencia en 2024.

Miami, con cerca de 500.000 residentes y una de las densidades poblacionales más altas entre las grandes urbes estadounidenses, enfrenta fuertes tensiones por el costo de vida y la disponibilidad de vivienda.

Higgins ha centrado su campaña en gestionar el aumento del costo de vida, reforzar la transparencia en el gobierno municipal y mejorar los servicios básicos.

MÁS INFORMACIÓN: Trump anuncia decreto para prohibir a los estados regular la inteligencia artificial

González, coronel retirado de la Fuerza Aérea y exadministrador de la ciudad durante la gestión de Suárez, ha puesto el énfasis en seguridad pública, crecimiento económico y gestión de emergencias, apoyándose en su experiencia militar y administrativa.

El político de origen cubano busca capitalizar el apoyo del movimiento conservador y continuar la línea política de Suárez, uno de los aliados más visibles de Trump en Florida.

Suárez y tres de los cinco comisionados de Miami intentaron este año sin éxito posponer la elección municipal para noviembre de 2026, argumentando que la medida ahorraría dinero y aumentaría la participación.

VIDEO RECOMENDADO

Los dos guardias nacionales baleados el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC