Cuomo confía en alta participación para dar vuelta a encuestas en elecciones de Nueva York

Estado de Nueva York desde 2011 hasta 2021, hizo hoy parada en El Bronx, donde se vio con una multitud de votantes en Fordham Road, para posteriormente dirigirse hasta Washington Heights, en Manhattan.

En este barrio, de población mayoritariamente hispana, el candidato, que se presenta como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata contra Mamdani, estuvo acompañado del reverendo Rubén Díaz.

Díaz, un político puertorriqueño que formó parte del Senado del Estado de Nueva York desde 2018 a 2021, afirmó creer que “habrá una sorpresa” en los comicios de mañana.

Hasta ahora, las encuestas publicadas dan la victoria al candidato demócrata, Zohran Mamdani, de 34 años y que se define como socialista.

Durante la jornada de hoy, Cuomo se unió a tres de sus hijas en el barrio de Brownswille (Brooklyn), donde hizo campaña en un centro para personas de la tercera edad junto a Latrice Walker, política demócrata que forma parte de la Asamblea de Nueva York.

Mientras, en su paso por Staten Island, el independiente hizo parada alrededor de las 15:00 hora local (19:00 GMT) en Joe and Pat’s Pizzeria, donde se comió una porción de pizza margarita y saludó a algunos votantes, recoge The New York Times.

Dentro del local, dijo confiar en la alta participación registrada durante la votación anticipada: “Significa que los neoyorquinos están preocupados, y eso es mejor para mí. Quieren a alguien en quien confiar y que pueda dirigir la ciudad”.

Conoce quién va liderando las encuestas a la alcaldía de Nueva York entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo.

Al ser preguntado por el periodista del New York Times si trabajaría con Mamdani en caso de ser elegido como alcalde, aseguró que “por supuesto que hablaría con él”.

Además de Cuomo, Mamdani y el candidato republicano, Curtis Sliwa, ultiman hoy sus campañas electorales antes de los comicios.

En su caso, Mamdani cruzó esta mañana el puente de Brooklyn acompañado de decenas de sus votantes, con los que se dirigió hasta la sede de la Alcaldía, ubicada en el sur de Manhattan.

Por su parte, Sliwa, luciendo la boina roja característica de los llamados “Ángeles Guardianes” -una organización de voluntarios civiles fundada por él mismo para patrullar la ciudad-, se desplazó hasta la parada de Coney Island en la que un hombre quemó viva a una mujer dentro de un vagón de metro el año pasado.