Trump continúa ataques contra Mamdani y pide voto para Andrew Cuomo en Nueva York

El presidente Donald Trump volvió a involucrarse este lunes en la campaña electoral de Nueva York, a pocas horas de que abran los colegios de votación, para reiterar sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si eligen como alcalde al demócrata socialista Zohran Mamdani, al que acusa de comunista, y pidió el voto para el exgobernador Andrew Cuomo.

Trump, neoyorquino y que ha mantenido su atención en la contienda por el próximo alcalde de esta ciudad, aseguró a los votantes que solo asignará “lo mínimo indispensable” a su “amado primer hogar” porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia”.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable”, afirmó Trump en su red social Truth Social, en un intento por convencer a los cinco millones de votantes convocados a las urnas.

Insistió que de ganar Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal como única experiencia política, “la situación solo puede empeorar” y en que la ciudad será “un completo desastre económico y social” a la vez que pidió el voto para el candidato de más experiencia para dirigir la ciudad.

Mamdani, que de ganar sería el alcalde más joven desde 1892 y también el primer musulmán, se mantiene al frente de las encuestas con amplia ventaja sobre el exgobernador demócrata Andrew Cuomo y del republicano Curytis Sliwa.

Tras perder la primaria demócrata frente a Mamdani, Cuomo, exfiscal general de Nueva York y exsecretario de Vivienda federal, optó por buscar el cargo de alcalde como independiente.

El candidato demócrata ha conquistado neoyorquinos, sobre todo jóvenes, con su promesa de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto costo de la vida.

El senador Bernie Sanders, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani y la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez se dan la mano en señal de solidaridad durante la manifestación «New York Is Not For Sale». Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

“Preferiría mil veces ver ganar a un demócrata con un historial de éxitos que a un comunista sin experiencia y con un historial de FRACASO TOTAL Y ABSOLUTO”, dijo en referencia a Cuomo.

Trump continuó sus ataques contra el candidato demócrata, en un intento por convencer a los votantes: “como asambleísta no era nada, estaba entre los peores de su clase y, como alcalde de la que potencialmente volvería a ser la ciudad más grande del mundo, ¡NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD de devolverle su antigua gloria!”.

“También debemos recordar esto: un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani. Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no!“, aseguró.