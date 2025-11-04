Trump pide a los judíos de Nueva York que no voten a musulmán Mamdani para alcalde

El presidente Donald Trump atacó el martes a Zohran Mamdani, un musulmán que aspira a convertirse en alcalde de Nueva York, al que calificó como un “odiador de judíos” por quien esa comunidad no debería votar.

“¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS es una persona estúpida!!!“, dijo el presidente republicano en su red social.

De 34 años, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

En la víspera, Trump, neoyorquino y que ha mantenido su atención en la contienda por el próximo alcalde de esta ciudad, aseguró a los votantes que solo asignará “lo mínimo indispensable” a su “amado primer hogar” porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia”.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable”, afirmó Trump en su red social Truth Social, en un intento por convencer a los cinco millones de votantes convocados a las urnas.

Insistió que de ganar Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal como única experiencia política, “la situación solo puede empeorar” y en que la ciudad será “un completo desastre económico y social” a la vez que pidió el voto para el candidato de más experiencia para dirigir la ciudad.