El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, vota en la Escuela de Artes Frank Sinatra, en el barrio de Queens, Nueva York, el 4 de noviembre de 2025. Foto: Leonardo Muñoz / AFP
Agencia EFE
El progresista Zohran Mamdani vota y dice que Nueva York está “a punto de hacer historia”
El progresista , candidato demócrata a la , votó a primera hora de este martes en las elecciones municipales que celebran hoy la Gran Manzana y en las que lidera la intención de voto.

Mamdani, el independiente -exgobernador de Nueva York- y el republicano Curtis Sliwa compiten en unos comicios sobre los que ha opinado hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, al calificar a Mamdani de “comunista” e incluso pedir el voto por Cuomo.

Francisco Sanz

El político progresista depositó este martes su voto en un centro de votación situado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts del barrio de Astoria, en el distrito de Queens, recoge la prensa local.

Mamdani llegó al colegio acompañado de su mujer, Rama Duwaji, y a la salida declaró que la ciudad está “a punto de hacer historia” para “dejar atrás la política del pasado”, recoge la cadena ABC News.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también ubica al demócrata con ventaja, , de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, señaló en la víspera la cadena CBS.

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, votan en un colegio electoral de la Escuela de Artes Frank Sinatra, en el barrio de Queens, en Nueva York, el 4 de noviembre de 2025. Foto: Leonardo Muñoz / AFP
Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo, pese a su corta experiencia como asambleísta estatal y cuya orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, quien se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 (con 34 años) y también en el primer musulmán, ha recaudado solo una fracción de los fondos electorales de Cuomo, pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.

