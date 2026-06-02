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Un cartel que dice "Ya voté" en el Centro de Procesamiento de Votos del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California en City of Industry, California, el 2 de junio de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
Un cartel que dice "Ya voté" en el Centro de Procesamiento de Votos del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California en City of Industry, California, el 2 de junio de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

Las elecciones primarias de California, que se celebran este martes, han atraído la atención nacional y de la Casa Blanca, porque ofrecerán un primer vistazo sobre la efectividad de la estrategia de los demócratas para detener el plan del presidente Donald Trump de retener la mayoría del Congreso en las votaciones de noviembre.

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