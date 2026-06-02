Las elecciones primarias de California, que se celebran este martes, han atraído la atención nacional y de la Casa Blanca, porque ofrecerán un primer vistazo sobre la efectividad de la estrategia de los demócratas para detener el plan del presidente Donald Trump de retener la mayoría del Congreso en las votaciones de noviembre.

Los ojos están puestos en las elecciones de cinco distritos congresionales rediseñados el año pasado, tras la autorización de los votantes californianos, con el objetivo de que pasen a manos demócratas.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó los nuevos mapas en respuesta a Texas, que redibujó los distritos para que los republicanos tomaran el control de ciertas zonas demócratas; una estrategia aupada por el mandatario estadounidense, que busca retener la mayoría del Congreso.

De los 52 escaños que California tiene en la Cámara de Representantes, solo cuatro se consideran sólidamente republicanos, mientras que otros cuatro son competitivos. Los demócratas esperan conquistar al menos cinco de estos ocho escaños.

No obstante, la estrategia demócrata ha generado críticas debido a que múltiples aspirantes de ese partido se han presentado a las elecciones primarias de los nuevos distritos congresionales, lo que podría dividir los votos y favorecer a los republicanos.

Ese es el caso del distrito en el Valle Central que ocupa el representante republicano David Valadao, aunque los nuevos límites lo han vuelto más demócrata. Dos aspirantes de ese partido, Jasmeet Bains y Randy Villegas, se han dividido el voto. Algo similar pasa en un distrito de San Diego.

El sistema electoral de California elige en las primarias a los dos candidatos más votados, sin importar el partido, por lo que dos candidatos del mismo pueden llegar a la competencia final en noviembre.

Una batalla que también se observa en la carrera para gobernador, donde la contienda está a tres bandas, entre el exsecretario de Salud del Gobierno de Joe Biden, Xavier Becerra; el aliado del presidente Donald Trump, Steve Hilton; y el multimillonario Tom Steyer, que también se inscribió como demócrata.

La última encuesta del Emerson College Polling ponía a Becerra y Steyer como ganadores dejando a Hilton por fuera, lo que también serviría a Trump para cargar contra el sistema electoral de California, que ha sido blanco de sus críticas.

Otro caso competitivo es el de la alcaldía de Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass, que busca su reelección y sus dos rivales- Spencer Pratt, un republicano que se dio a conocer en el reality show ‘The Hills’, y la concejal progresista Nithya Raman- están separados por apenas unos pocos puntos porcentuales.

Es poco probable que se conozcan los resultados de la mayoría de contiendas esta noche. California históricamente ha sido lenta para el conteo de votos, debido al voto por correo y las boletas que son depositadas en las urnas especiales que deben ser cotejadas con los registros.

Las urnas cierran a las 20:00 hora local (4:00 hora GMT).

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