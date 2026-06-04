Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó nuevamente este jueves las votaciones en California, al asegurar, sin mostrar pruebas, que los demócratas hicieron trampa en las elecciones primarias que se llevaron a cabo el martes pasado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.