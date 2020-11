Mark Kelly, el ex astronauta que ganó un escaño en el Senado para los demócratas Mark Kelly derrotó a la republicana Martha McSally en el estado de Arizona. El ex astronauta es esposo de la ex representante demócrata Gabrielle Giffords, quien recibió un disparo en la cabeza en un intento de asesinato durante una evento constituyente en Tucson en 2011