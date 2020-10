Guadalupe Galván

“El Universal”/México/GDA

El presidente estadounidense, Donald Trump, está seguro de que logrará la reelección. En una entrevista escrita que respondió al diario mexicano “El Universal”, asegura que la economía, los empleos que ha creado y el apoyo hispano son sus mejores armas. Si, como confía, logra otros cuatro años en la Casa Blanca, sus prioridades para México no cambian: “Migración, tráfico de personas, seguridad y comercio”.

— Con la pandemia de coronavirus y una economía consecuentemente afectada, ¿cómo ve sus posibilidades de reelección?

Vamos a ganar esta elección porque el pueblo estadounidense sabe que creamos la economía más asombrosa de nuestra historia. Una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses. Hemos llevado el desempleo entre los hispanos en Estados Unidos a su nivel más bajo en la historia. Obviamente, el virus de China golpeó nuestra economía, como golpeó todas las economías en el mundo. Pero estamos viendo nuestra economía rugir de regreso a pesar de los esfuerzos de Joe Biden y de la izquierda radical, en el otro bando, de ralentizar las cosas para herirme políticamente. Pero no van a engañar a los estadounidenses.

— ¿Cree que el voto hispano pueda estar de su lado?

¿Saben qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana. Son muy trabajadores, estadounidenses patriotas que no quieren ver nuestra economía cerrada. No quieren ver las fuerzas de seguridad mutiladas ni anarquistas violentos invadiendo nuestras calles. Creen en la libertad y la oportunidad para los individuos y las familias, no en más control y regulaciones de los burócratas gubernamentales. No quieren ver este país adoptar las mismas políticas socialistas que han llevado a grandes países como Cuba y Venezuela a la ruina. Así que vamos a ganar esta elección con un apoyo sin precedentes de los hispanos.

— Hablando específicamente de la relación con México, ¿qué lo hace un mejor presidente que Joe Biden?

La relación entre EE.UU. y México está mejor que nunca. Tengo una relación increíble con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Me visitó en la Casa Blanca hace unos meses, fue un honor que fuera su primera [y hasta el momento la única] visita al extranjero como presidente de México. Mis políticas han ayudado a hacer nuestro país grande otra vez, y lo mantendremos grande, y cuando las cosas van bien para nuestro país, también van bien para México. Cuando la economía de Estados Unidos es fuerte y cuando Estados Unidos es respetado en el mundo, es bueno para México.

Joe Biden representa todas las políticas fallidas del pasado. Tuvo altos cargos públicos en el Gobierno Estadounidense por 47 años. ¿Qué hizo para mejorar las relaciones con México? ¿Ayudó a solucionar el problema de la migración? ¿El problema de las drogas?

Veamos lo que hemos hecho en solo 47 meses. Reemplazamos el NAFTA (TLCAN), uno de los peores tratados comerciales de todos los tiempos, con el USMCA (T-MEC), que es el mejor acuerdo comercial en la historia. Es grandioso para Estados Unidos, es grandioso para México y es grandioso para Canadá.

Estamos en el mismo equipo y vamos a derrotar a China y a otros países que nos han estado estafando por años. Tenemos un gran acuerdo con México para trabajar juntos y evitar que personas de todo el mundo usen a su gran país como un colchón para entrar a EE.UU. México está protegiendo su propia soberanía, como nosotros protegemos la nuestra. Y al controlar mejor nuestras fronteras, ambos avanzamos en el combate a las drogas y el tráfico de personas.

— De alguna manera, la crisis migratoria se detuvo debido a la pandemia de coronavirus. Pero la crisis que esta ha generado llevará a más personas a abandonar sus países, en busca de una vida mejor. Si es reelegido, ¿cómo puede su gobierno trabajar con el de México para enfrentar este problema?

Estados Unidos y México han hecho un trabajo increíble trabajando juntos durante la pandemia. Hemos logrado mantener nuestra frontera de 3.200 kilómetros abierta al comercio y otras actividades esenciales todo el tiempo, protegiendo nuestras economías y permitiendo que crucen comida y otros artículos básicos.

Pero también hemos protegido la salud de nuestros pueblos al restringir los viajes no esenciales a través de la frontera terrestre. Si la pandemia nos demostró algo, es la importancia de que una nación controle sus propias fronteras. Siempre habrá gente en este mundo buscando una vida mejor. Con suerte, podrán encontrarla en sus propios países. Si quieren mudarse a otro país, hay una forma legal de hacerlo. Nuestro mensaje es simple: la gente necesita respetar nuestras leyes.

No es justo para la gente que ha esperado su turno, siguiendo las reglas, que otras personas entren al país ilegalmente. No es justo para los trabajadores estadounidenses. Y no es justo para los mismos migrantes indocumentados, que enfrentan peligros horribles en su viaje a Estados Unidos. Es cruel alentar a las personas a tratar de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y solo es un gran negocio para los traficantes de personas y contrabandistas. Es por eso que vamos a seguir trabajando de cerca con el Gobierno Mexicano para asegurarnos de que las personas de todo el mundo no crean que pueden entrar a EE.UU. ilegalmente a través de México. Eso no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para México y no es bueno para estas personas. Ningún presidente ha hecho más para acabar con el tráfico de personas y el contrabando, y voy a seguir luchando hasta que pongamos a los traficantes y contrabandistas fuera del negocio.

FACT CHECKING:

Sobre la economía

“El pueblo estadounidense sabe que creamos la economía más asombrosa de nuestra historia. Una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses”



No es correcto: El mercado financiero ha registrado repetidas altas, incluso recuperándose en gran medida de la drástica caída tras el comienzo de la pandemia. Pero el crecimiento más fuerte del PIB fue del 3%, medida a la par con el desempeño de Barack Obama y muy lejos de los récords históricos nacionales.

Aunque, el desempleo registró su nivel más bajo en 50 años cuando cayó hasta el 3,5% en diciembre del 2019, los números revisados por la agencia AFP un mes después indicaron que el crecimiento del empleo se había ralentizado en los primeros tres años de gobierno de Trump. Además, la pandemia ha dejado a millones de personas sin trabajo.

Según un promedio de encuestas recientes compiladas por Real Clear Politics, el 50,5% de los estadounidenses aprueba el manejo de la economía por parte de Trump.

Sobre el desempleo hispano

“Hemos llevado el desempleo entre los hispanos en Estados Unidos a su nivel más bajo en la historia”



Depende: Aunque el desempleo entre los hispanos en Estados sí alcanzó niveles bajos en el gobierno de Donald Trump, la crisis económica derivada de la pandemia ha afectado especialmente a los hispanos. La tasa de desempleo entre esta población alcanzó un récord del 18,9 % en abril, tras lo que ha vuelto a disminuir.

Sobre el respaldo hispano hacia él

“¿Saben qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana”



No es correcto: Según las últimas encuestas divulgadas el miércoles por la cadena hispana Univision, el candidato demócrata Joe Biden aventaja con más de 40 puntos al presidente Donald Trump entre los votantes latinos de EE.UU.

